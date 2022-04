Cette redevance routière est-elle autorisée? Administration communale de Sigriswil

ROUTES SUISSES : Dois-je payer une redevance pour l’utilisation du réseau routier?

À l’étranger, notamment en France et en Italie, on paie des péages par tronçons. Pour la plupart des Suisses, une chose est claire: en début d’année, on s’achète une vignette autoroutière, puis on se déplace librement à l’intérieur du pays. Mais attention: là aussi, des redevances routières peuvent parfois être prélevées. Vous en apprendrez plus ci-après.