Bretelle d’accès à l’autoroute: Dois-je vraiment faire de la place sur l’autoroute?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Lorsqu’une autre voiture a voulu s’engager sur l’autoroute, je n’ai pas pu me déporter sur la voie de dépassement. L’autre voiture a alors failli me percuter. Furieux, le conducteur m’a alors talonné. Ai-je fait quelque chose de mal?

Réponse de l’équipe d’experts en mobilité de Viva*

Non, vous avez tout fait comme il fallait. Nous sommes étonnés du nombre d’automobilistes qui pensent avoir la priorité pour s’engager sur l’autoroute. Celui qui passe de la bande d’accélération à la voie de droite n’a pas la priorité: mettre le clignotant ne donne aucun droit, les usagers qui entrent sur l’autoroute doivent céder le passage et sont tenus de ne pas gêner les autres par leur manœuvre. Certes, il faut, dans la mesure du possible, faciliter la manœuvre de ceux qui veulent s’engager en changeant de voie ou en levant le pied de l’accélérateur. Mais il s’agit là d’un simple geste de politesse. Celui qui roule sur la voie d’accélération doit attendre de pouvoir s’insérer dans la circulation.

La seule exception est en cas de ralentissement ou d’embouteillage. Dans ce cas, le système de fermeture éclair s’applique: les personnes qui s’engagent doivent alors avancer jusqu’à la fin de la bande d’accélération et doivent pouvoir s’insérer en alternant gauche-droite-gauche. Important: en cas de doute, il n’est pas non plus possible de forcer une ouverture.

Lorsqu’on roule soi-même sur la bande d’accélération (dans ce cas, il faut accélérer jusqu’à atteindre une vitesse la plus proche possible de celle des véhicules qui circulent sur l’autoroute) et que l’on a du mal à s’insérer dans la circulation, il ne faut jamais forcer le passage sur la voie de droite et ne pas s’arrêter. Dans ce cas, il est exceptionnellement permis d’utiliser brièvement la bande d’arrêt d’urgence comme une voie d’accélération prolongée afin de pouvoir s’insérer. Venons-en au conducteur en colère: le fait de talonner un véhicule est évidemment interdit et sévèrement puni. Et quand bien même vous auriez commis une erreur, les actes de vengeance de ce type n’ont pas leur place sur la route.

