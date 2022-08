coiffure: Doja Cat assume son crâne et ses sourcils rasés malgré les critiques

«Je n’aime pas avoir des cheveux.» C’est avec ce message que la rappeuse Doja Cat a publié une vidéo live dans laquelle elle se rase le crâne et les sourcils, le 6 août dernier. Malgré cela, elle dit ne s’être jamais sentie aussi heureuse et publie des photos de ses maquillages audacieux : «Je suis obsédée par ce look.»

Elle leur a d’ailleurs répondu, le 15 août: «J’ai gagné un Grammy et voyagé à travers le monde. J’ai été numéro 1 et mes albums certifiés de platine. J’enchaîne les hits et vous voulez que j’aie l’air baisable pour que vous puissiez vous masturber toute la journée chez votre mère. Allez vous faire foutre.»