La rappeuse Doja Cat bat deux records sur Spotify

Hip-hop : Doja Cat reste silencieuse sur ses records

L’Américaine est entrée dans l’histoire du streaming. Cela ne lui fait, apparemment, ni chaud ni froid.

En l’espace de quelques jours, l’Américaine Doja Cat, qui n’a pas toujours été sobre, a explosé deux records sur Spotify. Elle est devenue la rappeuse la plus rapide de l’histoire à obtenir 2 milliards de streams avec un album, exploit réussi avec «Planet Her», sorti le 25 juin 2021. Et puis, avec le titre «Need To Know», elle est l’artiste féminine de hip-hop à avoir atteint le plus vite les 300 millions d’écoutes.