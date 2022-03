Doja Cat annonce son retrait de la musique

Brésil : Doja Cat s’énerve et annonce son retrait de la musique

Après un concert au Brésil, l’Américaine a indiqué sur Twitter qu’elle n’était pas faite pour être chanteuse.

La Californienne Doja Cat fusionne le R’n’B, la pop et la soul.

Doja Cat, actuellement en tournée en Amérique du Sud, s’est excusée sur Twitter le jeudi 24 mars 2022 de n’avoir pas donné un bon concert à São Paulo au Brésil. «Je suis désolée pour cela, mais merci les gens d’être venus. Heureusement, nous avons un autre spectacle demain. Je promets que je ferai mieux», a écrit celle qui est entrée dans l’histoire de Spotify avec «Kiss Me More» . C’est ensuite, en répondant à un message qui la traitait d’«ennemi public numéro 1», que la star américaine de 26 ans, qui se plaignait en 2021 de ne pas profiter assez de son minou , est partie en cacahouète.

Dans une série de messages confus, pour certains supprimés depuis lors, Doja Cat a écrit: «La musique et moi, c’est mort. Je suis une imbécile d’avoir imaginé que j’étais faite pour ça. C’est un cauchemar. Désabonnez-vous de mon compte», «C’est fini, je m’en fous. J’ai démissionné. Je n’ai plus besoin que vous croyiez en moi», «Je suis partie» ou encore «Cette saloperie n’est pas pour moi, donc je me retire. Prenez soin de vous».