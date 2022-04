Aux toilettes, Doja Cat a failli manquer son Grammy

Les principaux gagnants

Enregistrement de l’année: «Leave the Door Open» de Silk Sonic Album de l’année: «We Are» de Jon Batiste Chanson de l’année: «Leave the Door Open» de Silk Sonic Révélation: Olivia Rodrigo Meilleure prestation pop solo: «Drivers License» d’Olivia Rodrigo Meilleure prestation vocale pop d’un duo: «Kiss Me More» de Doja Cat et SZA Meilleur album vocal pop: «Sour» d’Olivia Rodrigo Meilleur enregistrement EDM: «Alive» de Rüfüs Du Sol Meilleure prestation rock: «Making a Fire» de Foo Fighters Meilleure chanson rock: «Waiting on a War» de Foo Fighters Meilleur album rock: «Medicine at Midnight» de Foo Fighters Meilleure prestation metal: «The Alien» de Dream Theater Meilleur album r’n’b: «Heaux Tales» de Jazmine Sullivan Meilleure performance hip-hop: «Family Ties» de Baby Keem et Kendrick Lamar Meilleur album hip-hop: «Call Me If You Get Lost» de Tyler, the Creator.