Protection des animaux – Dolce & Gabbana renonce à la fourrure animale

Le label Dolce & Gabbana a annoncé, lundi dans un communiqué, qu’il n’emploierait plus de fourrure animale dans ses collections. La marque italienne se justifie en parlant d’une action «en faveur d’un avenir plus durable». Elle ne produira dorénavant que des «vêtements et des accessoires en fourrure écologique, en utilisant des matériaux recyclés et recyclables», assure-t-elle.