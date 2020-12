Covid-19 : Domaines skiables en grande partie fermés en Suisse centrale

Les cantons de Schwyz, de Nidwald, de Lucerne et de Zoug ont décidé de fermer les remontées mécaniques du 22 au 29 décembre en raison de la pandémie.

Skier dans les cantons de Schwyz, de Nidwald, de Lucerne et de Zoug sera impossible du 22 au 29 décembre. Les remontées mécaniques y seront fermées en raison de la pandémie. La Conférence des directeurs de la santé de Suisse centrale recommande de renoncer à se rendre sur les pistes.

Les exécutifs zougois et nidwaldiens ont pris la même décision. À Zoug, aucune amélioration de la situation sanitaire n’est en vue, justifie le Conseil d’État. À Nidwald, on invoque la nécessité d’éviter tout engorgement dans les hôpitaux.

Le canton de Schwyz ne remplit pas non plus les conditions épidémiologiques pour accorder aux stations de ski la licence d’exploitation, a indiqué de son côté le gouvernement schwyzois. Le taux de reproduction du coronavirus pour les sept derniers jours est de 1,28, ce qui signifie que 100 personnes infectées en infectent 128. Rien que vendredi, quatre personnes sont mortes du coronavirus.

Capacités hospitalières

Le renoncement au ski, au snowboard et à la luge doit «avant tout contribuer à réduire le nombre d’accidents», souligne l’exécutif schwyzois. Les capacités hospitalières du canton, mais aussi de Zurich et de Lucerne sont «pratiquement épuisées».

Éviter les graves accidents

La situation épidémiologique dans le canton de Lucerne est «alarmante», selon l’exécutif. En moyenne, 300 personnes sont infectées chaque jour et la tendance est à la hausse. Le taux de reproduction est de 1,23 (1,06 la semaine précédente). Il n’y a pratiquement plus de capacités disponibles dans les soins intensifs des hôpitaux. Depuis le 1er décembre, 54 personnes sont décédées à cause du coronavirus.