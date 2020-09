Plus que l’élimination prématurée lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, c’est son embrouille avec Nicolas Anelka qui revient toujours au centre de la discussion et des échanges musclés. Les pour et les contre Domenech, les pour et les contre Anelka s’affrontent depuis 10 ans sur le même terrain: celui du racisme. Et le récent documentaire, consacré à Anelka, diffusé sur Netflix a ravivé les passions.