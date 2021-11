Football - Dominic Calvert-Lewin assume son style

L’attaquant d’Everton ose les looks audacieux. Il vient de la prouver cette semaine en faisant la couverture du magazine Homme +.

Du terrain de football au podium de mode, il n’y a qu’un pas que franchit facilement Dominic Calvert-Lewin.

Avec ses 189 centimètres et ses 24 ans, Dominic Calvert-Lewin a choisi football plutôt que top model. L’attaquant d’Everton aux 150 matches de Premier League aime pourtant le milieu de la mode. Il a du style et ne perd jamais une occasion de le montrer.

L’Anglais, actuellement blessé, vient de poser pour le magazine de mode Homme+, dont il a fait la couverture dans une tenue audacieuse, comprenant un short de costume évasé et des chaussettes blanches. Il a publié le cliché sur son compte Instagram.

«Je ne me soucie plus trop de ce que les gens pensent, et des vêtements que je mets sur mon dos. Je suis simplement moi.» Dominic Calvert-Lewin

Lors d’un récent passage dans l’émission Monday Night Football sur Sky Sports, Calvert-Lewin a été questionné sur son statut d’icône de style. Réponse de l’attaquant: «C’est juste une façon de m’exprimer et quelque chose que j’apprécie. Comme j’ai mûri pour devenir le joueur que je suis sur le terrain, j’ai mûri en dehors du terrain pour ne plus trop me soucier de ce que les gens pensent, et des vêtements que je mets sur mon dos. Je suis simplement moi.»

Le roi du sac à main

L’attaquant des Toffees n’a tellement plus peur des préjugés, qu’il casse tous les codes et porte des sacs à main Chanel et des costumes audacieux en velours bleu ou blanc, avec des bottes jaunes.

Il existe encore plus audacieux