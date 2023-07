Wimbledon 2023: Tiafoe a souffert un set contre Dominic Stricker

Le Wimbledon de Dominic Stricker s’est terminé sous le soleil et les hourras du court No 12, jeudi soir. Une ambiance de fête qui escorte généralement le «showman» Frances Tiafoe mais à laquelle le Bernois aura grandement contribué en livrant une très belle résistance à l’Américain, No 10 mondial et récent vainqueur sur le gazon de Stuttgart 6-7 4-6 2-6.