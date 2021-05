TENNIS - Dominic Stricker: «J’ai gagné beaucoup de choses»

C’était une semaine géniale pour moi, c’est sûr, j’ai eu beaucoup de plaisir. J’ai gagné contre des joueurs du top 50 (ndlr: le Croate Marin Cilic, 46 e mondial, et le Hongrois Marton Fucsovics, 44 e), c’est incroyable de savoir que je suis actuellement à ce niveau. Je peux me mesurer à ces gars-là. Aujourd’hui (ndlr: jeudi) je perds 6-4 dans le troisième, mais j’ai très bien fait les choses, c’était un bon match de ma part. Maintenant, j’espère que cela va continuer comme ça.

Je n’aurais naturellement pas pensé que les choses se passent aussi bien - battre deux joueurs de ce niveau et tenir le coup contre un troisième. J’avais bien sûr de bons espoirs en arrivant. Mais réussir un tel tournoi, non, je n’aurais pas pensé.

Non, je n’y serai pas. Je vais jouer un tournoi 25 000 en Bosnie, la semaine prochaine.

C’est sûr que c’est complètement différent. Mais cela fait aussi partie de mon apprentissage. Et de toute façon, lorsqu’on a bien joué un tournoi, c’est bien d’en disputer un autre aussi vite que possible.

Non, je ne dirais pas que j’étais plus motivé ici qu’ailleurs. C’était plutôt une forme d’excitation supplémentaire que je ressentais. Bien sûr, j’avais conscience que je jouais mon premier tournoi ATP, à la maison. Mais en termes de motivation pure, cela n’a pas changé grand-chose par rapport à d’habitude.

Physiquement, les deux matches précédents en deux jours ont-ils pesé dans le troisième set, et vous sentez-vous prêt, sur ce plan-là, pour jouer des matches au meilleur des cinq sets?

C’est vrai qu’il y a une différence au niveau physique, de l’intensité, les balles sont plus longues, plus lourdes. Mais je me sentais plutôt bien physiquement, y compris au troisième. Après, les cinq sets, c’est autre chose. Il y a encore du travail à faire.