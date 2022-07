Tennis: Dominic Stricker triomphe à Zoug

L’un des plus grands espoirs suisses, lauréat de Roland-Garros chez les juniors en 2020, a mal emmanché sa finale, en concédant la première manche sur un break blanc à 5-6. Il n’avait à ce moment-là converti aucune des huit balles de break qu’il s’était procurées.

Mais à 1-1 dans le deuxième set, Stricker a pris sa chance et collé une gifle gagnante en retour de coup droit le long de la ligne synonyme de tournant. Dans la foulée, Gulbis, ancien demi-finaliste de Roland-Garros 2014 et membre du top 10 cette année-là, a balancé la manche et enchaîné les doubles fautes.