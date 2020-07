Tennis

Dominic Thiem: «C'était une énorme erreur»

En marge d'un tournoi exhibition à Berlin, l'Autrichien est revenu sur le fiasco de l'Adria Tour.

Thien a participé le mois dernier au tournoi organisé par Novak Djokovic à Belgrade, au cours duquel le No 1 mondial, Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki ont tous été contrôlés positifs au Covid-19. «Nole» avait ensuite présenté ses excuses pour la tenue de l'événement, qui s'était déroulé au mépris de toute règle de sécurité devant plusieurs milliers de supporters. Les joueurs s'étaient embrassés par-dessus le filet, avaient joué au basket et avaient même dansé dans une boîte de nuit de la capitale serbe.

«On a perdu contact avec la réalité»

«Nous sommes allés à Belgrade durant le confinement et, soudain, la situation est redevenue normale. Personne n'a enfreint la loi, mais on a perdu contact avec la réalité. Nous avons vu toute l'euphorie des enfants et des fans, on s'est laissés tenter par cela en oubliant de maintenir toutes les règles de distances. C'était une énorme erreur», a déclaré Thiem, dans des propos rapportés par «L'Equipe».