Roland-Garros : Dominic Thiem éliminé d’entrée, encore une fois

L’ancien No 3 a chuté dès le premier tour du Grand Chelem parisien. L’Autrichien n’a pas regoûté aux joies du succès depuis son retour de blessure.

L’Autrichien de 28 ans, ex-No 3 mondial aujourd’hui 194e, n’a pas remporté le moindre match sur le circuit depuis son élimination en 8es de finale à Rome en mai 2021. Victime de douleurs au poignet, il avait mis un terme à sa saison après son élimination d’entrée à l’ATP 250 de Majorque en juin. De retour cette année en mars au Challenger de Marbella, il n’a encore pas passé le moindre tour en six tournois.

Trop de fautes directes

A Roland-Garros, où il avait été battu en finale par Rafael Nadal en 2018 et 2019, il a été cette fois pris à la gorge d’entrée par Dellien qui a fait le break dans la première manche pour mener 3-1 et conserver son avantage. Dans les deux sets suivants, le Bolivien a immédiatement pris le service de son adversaire pour se détacher 2-0 et ainsi s’imposer sans trembler.