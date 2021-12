Tennis : Dominic Thiem est décidément très bon balle au pied

En attendant son retour imminent à la compétition, l’Autrichien s’est distingué à l’entraînement par un enchaînement contrôle-jongles digne d’un excellent footballeur.

C’est de notoriété publique: entre Dominic Thiem et le football existe une grande histoire d’amour. Grand fan de Chelsea, le tennisman autrichien a fondé son propre club amateur dans son pays, le TFC Matzendorf, où ses amis et proches se retrouvent pour taper la balle amicalement et soutenir diverses œuvres caritatives. Lui-même y chausse les crampons lorsque son emploi du temps le permet, notamment à l’intersaison tennistique.