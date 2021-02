Du côté suisse, on est resté plutôt discret. Meilleur Helvète, le leader de la Coupe du monde de la discipline s’est contenté du 14e rang, à 2’’40 de Paris. Mais on sait que Feuz n’est pas à proprement parler le champion du monde des entraînements. On trouve plus loin Marco Odermatt (19e à 2’’63), Carlo Janka (24e à 2’’93) et Niels Hintermann (26e à 3’’04).