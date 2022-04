Motocyclisme - Dominique Aegerter a eu sa revanche

Dominique Aegerter, le tenant du titre, versus Lorenzo Baldassari, qui débarque dans la catégorie après une brillante carrière en mondial Moto2, c’est l’affiche de ce début de saison en championnat du monde supersport.

Comme la veille, les deux pilotes Yamaha ont fait toute la course en tête, longtemps suivis par la Kawasaki du Turc Can Öncü, avant que celui-ci ne doive abandonner (problème technique). Après avoir réussi le meilleur départ et compté jusqu’à 6 dixièmes d’avance (3e tour), Aegerter a dû se battre jusque dans l’ultime virage face au pilote italien.

Si, samedi, ce dernier virage avait failli coûter très cher aux deux leaders – la moto de Baldassari quasi à terre, Aegerter obligé de sortir de la piste –, cette fois, le Bernois de Rohrbach n’a pas tremblé, faisant l’intérieur à son grand adversaire qui venait de reprendre le commandement sur la longue ligne droite du circuit du Motorland.

«En début de course, j’ai essayé de m’échapper, mais ce fut impossible», explique Aegerter, au pied du podium. «Restait alors le dernier tour, et plus particulièrement ce dernier virage; hier, ce fut pour Lorenzo, aujourd’hui, pour moi.» Les deux hommes se retrouvent ex-aequo en tête du championnat (45 points chacun) et ont déjà fait le vide derrière eux.