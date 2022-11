Motocyclisme: Dominique Aegerter champion du monde de Supersport

Dominique Aegerter est sur un nuage. freshfocus

Arrivé il y a une semaine sur l’île de Lombok, en Indonésie, Dominique Aegerter a eu le temps de s’habituer aux fortes chaleurs – 34 degrés dans l’air, 54 sur la piste – et de découvrir, aux essais de cet avant-dernier rendez-vous du mondial SBK, que le nouveau revêtement du tracé indonésien, posé il y a quelques semaines, posait d’immenses problèmes aux pilotes et aux techniciens: «Vendredi, premier jour des essais, nous roulions à 10 secondes de nos temps de l’an dernier. Il n’y a aucun «grip» et quand il n’y a pas de «grip» la roue arrière patine et les pneus s’usent trop rapidement. J’ai aussi constaté que nos adversaires – MV-Agusta, Triumph et Ducati – souffraient un peu moins de ce problème; dès lors, il fallait rester calme», explique Dominique Aegerter.

La donne, pour la première des deux courses du week-end, était simple: si le Suisse marquait trois points de plus que son ultime contradicteur pour le titre, l’Italien Lorenzo Baldassari, il était dès ce samedi assuré de conserver sa couronne. Troisième sur la grille de départ, Aegerter, comme à son habitude, a préféré un début de course le plus sage possible, le temps de voir plusieurs chutes, dont celle spectaculaire – un highside – de Baldassari dès le troisième tour.

Dès lors, les choses étaient claires: «Balda» éliminé, Aegerter pouvait se contenter du treizième rang, il terminera finalement quatrième, mettant un point d’honneur, dans son dernier tour, à devancer l’Italien Yari Montella.

«Je vais pouvoir rouler totalement libéré.» Dominique Aegerter, champion du monde de Superbike

L’heure était alors aux célébrations: le T-shirt spécial «Domi... nation», un casque d’or, son numéro 77 lui aussi doré, le Bernois de Rohrbach a totalement dominé ce championnat: «15 victoires, 17 podiums, cette quatrième place du jour comme plus «mauvais» résultat (il était tombé le samedi à Most, avant d’être suspendu pour la seconde course, en République Tchèque), que dire de plus, si ce n’est merci à tous ceux qui ont été à mes côtés ces deux dernières années. Demain, il y a encore une course. Désormais assuré du titre, je vais pouvoir rouler totalement libéré.»