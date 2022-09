Motocyclisme: Dominique Aegerter en dominateur

Quand Aegerter a pris la tête, personne ne l’a revu. LDD

Une image qui explique beaucoup de choses: alors que Dominique Aegerter, rayonnant, se dirige vers la plus haute marche du podium du circuit Catalunya, près de Barcelone, son dauphin – en course et au championnat – Lorenzo Baldassari, grimace et monte avec difficulté sur la deuxième marche dudit podium.

Tout a commencé la veille, lors des deux séances d’essais libres et un chrono – nouveau meilleur tour absolu signé Aegerter – qui permettait au pilote Yamaha de devancer son plus proche adversaire d’une pleine seconde. Et rebelote en matinée, cette fois pour la qualification, une qualification qui avait commencé de la pire des façons pour Baldassari, victime d’une chute dès son premier tour et qui n’a pu reprendre la piste que pour les ultimes cinq minutes.

Devant, «Aegi» avait encore fait mieux que la veille, la pole était pour lui. Derrière, «Balda» sauvait la deuxième ligne (4e place), mais touché au bas du dos, l’Italien n’allait pas pouvoir tenir le rythme du Suisse en course.

Un drapeau rouge