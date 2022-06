Motocyclisme: Dominique Aegerter en pole à Assen

MotoGP: Bagnaia devant

Des minutes dès lors animées puisqu’à ce jeu, c’est généralement le dernier en action qui a le dernier mot. Animation ne veut pas pour autant dire surprises, puisque l’on retrouve aux avant-postes Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati), Aleix Espargaró (Aprilia) et Fabio Quartararo (Yamaha); on découvre en deuxième ligne provisoire, entourant la Ducati de Jack Miller, les deux Suzuki d’Alex Rins et de Joan Mir. Viñales, Brad Binder, Zarco et Bezzecchi complètent le top 10 provisoire.