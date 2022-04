Motocyclisme: Dominique Aegerter en tête au bon moment

Quand il a placé son attaque sur le Néerlandais Glenn Van Straalen à quatre tours de la fin, Dominique Aegerter (Yamaha) ne pouvait pas savoir qu’au même moment, un accident survenait loin derrière lui, mettant notamment en cause son voisin bernois Marcel Brenner (pas blessé). La direction de course décidait alors de présenter le drapeau rouge (arrêt immédiat) et dans ces circonstances, dans le cadre du Mondial SBK, on prend en compte non plus les positions au passage précédant l’interruption, mais bien les positions intermédiaires au moment exact de la décision. Pour quelques dizaines de mètres, «Domi» avait pris la tête au bon moment.