Motocyclisme: Dominique Aegerter, encore et toujours

Dans cette classe Supersport «nouvelle génération», après une victoire de Triumph lors d’une des courses de Portimão (Portugal), on a longtemps cru que Ducati, grâce à Raffaele de Rosa et Federico Caricasulo, allait à son tour l’emporter. Mais c’était compter sans un garçon en pleine confiance, en pleine réussite, qui ne fait aucun cadeau.

Qualifié en pole position – il a d’ores et déjà remporté le classement annuel de cet exercice, Aegerter a pourtant dû sortir le grand jeu, mettant d’abord la pression sur Caricasulo, avant de trouver la faille dans la défense de De Rosa dans l’ultime tour. «Quatorze victoires cette saison, c’est extraordinaire. Celle-ci ne fut pas aisée, parce que les marques concurrentes progressent et qu’avec notre Yamaha 600 quatre cylindres en ligne, nous devons utiliser des trajectoires différentes de ceux qui disposent de V2 ( ndlr: les Ducati), ou d’un trois cylindres ( ndlr: Triumph)», explique Aegerter, plus que jamais grandissime favori à sa propre succession.