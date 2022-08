Motocyclisme: Dominique Aegerter encore sur le podium

On le dit et on le répète: en MotoE, certainement plus que dans toutes les autres catégories, il est essentiel de s’élancer de la première ligne de la grille de départ. Ce que n’a pas réussi en ce week-end autrichien Dominique Aegerter, même si ce ne fut que pour quelques centièmes de seconde. Bref, le job, «Domi» allait devoir le faire en course et face à un Granado toujours aussi rapide, mais qui ne commet plus les erreurs du passé, Aegerter s’en est bien sorti avec une deuxième place samedi et un troisième rang dimanche.