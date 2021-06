Motocyclisme - Dominique Aegerter fait coup double

La seconde course du week-end de Misano, dans le cadre du championnat du monde Supersport, a été riche en événements. Donc en émotions.

Parti de la pole position, Dominique Aegerter pointait à la troisième place au moment où la course a été arrêtée au drapeau rouge (chute de l’Espagnole Maria Herrera). Un nouveau départ allait être donné, sur la distance ramenée à 12 tours. C’est le Français Jules Cluzel qui allait avoir les meilleurs réflexes, devant le Sud-Africain Steven Odendaal et Aegerter. Mais les jeunes loups, comme Bernardi, Gonzalez et Alcoba n’allaient faire aucun cadeau à l’expérimenté pilote suisse, pointé un moment en sixième position.