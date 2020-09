Nouvelle démonstration de Dominique Aegerter, en MotoE , dans le GP d’Émilie-Romagne, samedi. T roisième sur la grille de départ, le Bernois a encore été impressionnant en course, passant ses deux derniers adversaires au terme d’un ultime tour d’anthologie.

Aegerter renforce ainsi sa position en tête de la Coupe F.I.M. MotoE (quatre courses: deux victoires, deux troisièmes places); il précède désormais l’Espagnol Jordi Torres de 19 points. Une deuxième course est au programme dimanche matin, Aegerter s’y élancera de la pole position.

Chutes en MotoGP

De nombreuses chutes – sans mal pour les pilotes -, Francesco Bagnaia (Ducati) et Joan Mir (Suzuki) qui ont un rythme impressionnant en vue de la course… et une nouvelle pole position pour l’Espagnol Maverick Viñales: la course MotoGP de dimanche devrait encore nous réserver quelques jolies surprises.