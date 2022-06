Motocyclisme: Dominique Aegerter ne partage pas

Si, la veille, il avait été devancé de quelques millièmes sur la ligne par l’Italien, avant que celui-ci ne doive «rendre» une place pour être sorti des limites de la piste dans le dernier virage, ce dimanche Aegerter a fait le nécessaire avant. Obligé d’élargir sa trajectoire dès les premiers mètres de course, le pilote Yamaha s’est retrouvé en troisième position au premier pointage et il a eu besoin de quatre tours pour passer un autre Italien, Yari Montella (Kawasaki), très agressif dans ces premiers mètres.

A deux rondes de la fin, «Domi» allait prendre le commandement une nouvelle fois, avant de résister jusqu’au drapeau à damier. Verdict: 7 victoires d’affilée pour le numéro 77. «Cette série victorieuse, c’est la récompense pour de grands efforts, de ma part et de toute l’équipe. La course fut encore très chaude, Baldassari avait un rythme très élevé. Quand je suis revenu dans sa roue, j’ai étudié les différentes possibilités pour le passer et j’ai réussi. Ce soir, on va s’offrir un bon cocktail à la plage – le circuit de Misano se trouve à quelques kilomètres de Cattolica – et j’invite tout le monde à m’y rejoindre», devait-il déclarer au pied du podium.