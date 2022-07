Motocyclisme: Dominique Aegerter privé de course à cause d’un imbroglio médical 

En un week-end, Dominique Aegerter a vu son avance en tête du général fondre comme neige au soleil. Imago

Il était arrivé à Most, en République tchèque, avec un confortable coussin de 64 points d’avance sur son premier dauphin, l’Italien Lorenzo Baldassari, au classement intermédiaire du Championnat du monde Supersport. Dominique Aegerter repart de Most toujours en tête dudit championnat, mais son avance a fondu à 14 longueurs (deux victoires en deux jours de Baldassari).

Comment en est-on arrivé là? Pour mieux comprendre, il faut revenir 24 heures en arrière. S’élançant de la 4e place de la grille de départ de la première course, Aegerter réussit parfaitement son coup. Il s’infiltre au deuxième rang lorsqu’il est violemment bousculé par trois adversaires. C’est le Turc Can Öncü qui a commis l’erreur et qui emporte, comme un château de cartes, Aegerter, De Rosa, Caricasulo, Montella et Verdoïa. Deuxième acte, on voit ensuite le leader du championnat tenter de se relever, avant de se recoucher et de rester au sol. Aegerter est finalement déplacé sur une civière jusqu’au bord de la piste, où il se relève visiblement sans grand mal et où on le voit discuter avec les commissaires pour tenter de les convaincre de reprendre la course. C’est cette scène-là qui va provoquer la colère des commissaires…

Championnat relancé

Aegerter emmené au centre médical du circuit, les médecins de service constatent une légère commotion cérébrale et le déclarent «unfit» pour le reste du week-end. Il est 16h37, samedi 30 juillet 2022. Dimanche matin, maintenant: même s’il renonce au warm-up, lui et son team présentent aux toubibs les résultats d’un scan qui a été effectué dans la soirée dans un hôpital de Most et qui prouve... qu’il n’y a pas la moindre commotion! Les médecins du circuit revoient leur jugement et le déclarent donc «fit». On est à un peu plus d’une heure de la course dominicale, mais Aegerter n’y participera pas: il est suspendu pour comportement non sportif (article 3.3.2.2 des règlements), plus précisément pour avoir «simulé une situation médicale qui ne correspondait pas à la réalité».