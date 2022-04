Motocyclisme: Dominique Aegerter réalise le week-end parfait à Assen

«Ce fut un week-end parfait: la pole position avec un nouveau record absolu de la piste, deux victoires et, à deux reprises, le meilleur chrono en course, je vais apprécier l’expresso que je vais maintenant partager avec toute l’équipe»: au pied du podium, le patron de la catégorie supersport, Dominique Aegerter (Yamaha), savoure chaque instant. «Samedi, j’ai eu de la chance d’avoir placé mon attaque sur Van Straalen au bon moment, puisque le drapeau rouge a été présenté quelques secondes plus tard. Aujourd’hui, ce fut encore une belle bataille», ajoute le Bernois de Rohrbach, tenant du titre.