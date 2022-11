Motocyclisme: Dominique Aegerter termine en beauté

Et de dix-sept (victoires)! Et de dix-neuf (podiums)! Tout cela au terme d’un championnat du monde Supersport 2022 qui s’est disputé en vingt-quatre manches (vingt-trois départs pour le pilote bernois, suspendu de la seconde course de Most)! À Phillip Island (Australie), sur ce qui est considéré par beaucoup comme le plus beau circuit du monde, Dominique Aegerter (Yamaha) n’a laissé le soin à personne de remporter l’ultime épreuve de la saison. En «Dominator», son surnom mérité.

Un nouveau défi

Si Aegerter dit merci à son employeur, son employeur peut lui aussi le remercier. Dans cette classe Supersport «next generation», avec désormais des machines de différentes cylindrées et architectures (V2, 3 cylindres, 4 cylindres), c’est bien le pilote qui a fait la différence. Et après avoir dompté le Sud-Africain Steven Odendaal l’an dernier, Aegerter avait cette fois affaire à un «os», l’Italien Lorenzo Baldassari, quintuple vainqueur de GP en Moto2 et qui a battu le Suisse dès la première course de la saison, en Aragón. Dès le lendemain, Aegerter rappelait qu’il était le patron et sans son week-end noir de Most (il est envoyé à terre par un adversaire dans le premier virage le samedi, avant d’être suspendu pour la course dominicale… pour avoir fait croire qu’il était sérieusement blessé!), le pilote de Rohrbach aurait été titré bien avant la semaine dernière, en Indonésie.