Motocyclisme: Dominique Aegerter titré en MotoE

Il avait rendez-vous avec la gloire, c’était son jour: qualifié en pole position pour les deux courses MotoE du week-end du GP de San Marino, Dominique Aegerter n’a pas failli. Devancé au départ par l’Italien Mattia Casadei, il n’a jamais paniqué. Même quand Granado l’a passé (2e tour), même lorsque le Brésilien a pris le commandement (3e tour). Une ronde plus tard, Aegerter reprenait la tête, augmentait le rythme et Granado partait à la faute. Le titre était dès lors assuré… à condition de terminer la course, malgré les attaques incessantes de Casadei (qui allait finalement s’imposer), de Ferrari et de Torres, le champion de l’an dernier. Deuxième de cette course, «Domi» a été parfait. Dimanche, il aura une dernière occasion de briller en MotoE cette saison, avant de mettre le cap vers Magny-Cours, où il retrouvera le week-end prochain le championnat du monde Supersport.