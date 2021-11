MOTOCYCLISME – Dominique Aegerter: un seizième podium pour le plaisir

Il avait choisi la difficulté, un défi à la hauteur de sa volonté: engagé à la fois en Coupe F.I.M. MotoE (dans le cadre des GP) et en championnat du monde supersport (dans le cadre du mondial SBK), Dominique savait que son programme 2021 allait être très, très chargé, avec même une collision de dates (Misano en MotoE et Catalunya en supersport) qui l’obligeait à faire un choix.

Priorité contractuelle à la MotoE, «Domi» se retrouvait face à une seconde mission: faire en sorte de compter le plus de points possible sur son premier dauphin, le Sud-Africain Steven Odendaal, pour rester en tête du championnat supersport malgré le double zéro qu’il n’allait éviter le week-end de Catalogne. On connaît la suite: battu de justesse pour le sacre en MotoE, Aegerter, qui découvrait pourtant la catégorie, a totalement dominé le supersport: quinze podiums, dont dix victoires, le titre mondial assuré dès l’avant-dernier rendez-vous de la saison, en Argentine.