Motocyclisme - Dominique Aegerter, vainqueur et... frustré

Dominique Aegerter s’est imposé en République tchèque. freshfocus

C’était le cinquième rendez-vous du championnat du monde supersport 2021, cinq week-ends, une course le samedi, l’autre le dimanche, cela fait dix départs depuis le début de la saison. Et dix arrivées (dont six victoires) pour Dominique Aegerter (Yamaha), qui découvre ce championnat.

À Most (République t chèque), ce dimanche, il a dû sortir le grand jeu pour résister au retour de son principal adversaire, le Sud-Africain Steven Odendaal (Yamaha). Auteur d’un bon départ, le Bernois n’a pas, comme la veille, été bousculé dans la première chicane du circuit tchèque et il a pu ensuite prendre le commandement, avant de dicter son rythme: «De l’extérieur, cela a peut-être paru facile, mais garder sa concentration pendant 19 tours, quand on roule à la limite, c’est une sérieuse tâche. À chaque tour, jusqu’au dixième, je voyais une roue avant qui essayait de me taquiner dans le premier virage; je devais donc rouler sur la défensive, parce que je tenais absolument à continuer à dicter mon rythme, à pouvoir choisir mes lignes», explique le pilote de Rohrbach.

«Il n’y avait pas besoin de redonner un nouveau départ. Selon moi, ce n’était pas tout à fait juste, mais je dois vivre avec cette décision» Dominique Aegerter

Qui, on l’a dit, a des sentiments partagés au soir de cette nouvelle victoire: «Samedi – Aegerter avait terminé quatrième d’une course arrêtée au drapeau rouge -, sept points supplémentaires étaient possibles. Après un premier tour chaotique, j’ai compris que plusieurs de mes adversaires avaient été trop agressifs en début de course et qu’ils connaissaient des soucis avec leurs pneumatiques; problème, au moment où je revenais au contact des trois premiers, un pilote est tombé et au lieu d’agiter immédiatement le drapeau rouge, s’il était question de sécurité, la direction de course a attendu que les deux-tiers de la distance soit effectuée. Ainsi, il n’y avait pas besoin de redonner un nouveau départ. Selon moi, ce n’était pas tout à fait juste, mais je dois vivre avec cette décision.»

Un week-end victorieux pour Dominique Aegerter. freshfocus

Vainqueur samedi et deuxième dimanche, Odendaal revient à 37 points d’Aegerter au classement général du championnat, à ce qui pourrait bien être la mi-saison, les deux épreuves outre-mer (en Argentine et en Indonésie) programmées en octobre et en novembre, devraient être annulées (pandémie oblige, mais aussi sérieux retards dans la construction du nouveau circuit Mandalika, en Indonésie).