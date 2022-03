Dominique Fishback aime changer d’apparence

Dans «Les derniers jours de Ptolemy Grey», Dominique Fishback joue le rôle de Robyn. Apple TV+

Après des années de seconds rôles, Dominique Fishback est prête à passer au premier plan. Elle sera à l’affiche du blockbuster «Transformers: Rise of the Beasts», annoncé pour 2023. En attendant, l’actrice qui fêtera ses 31 ans le 22 mars 2022 vole la vedette à Samuel L. Jackson dans la minisérie événement «Les derniers jours de Ptolemy Grey», sur Apple TV+ dès le 11 mars 2022.

Beaucoup de gens vous découvrent aujourd’hui. Qui êtes-vous Dominique Fishback?

J’ai grandi à New York, dans le quartier de Brownsville, à Brooklyn, et j’étais superactive à l’école. Tout m’intéressait: les études académiques comme le sport. Si l’on me disait que je ne pouvais pas jouer au basket, au foot et faire du théâtre en même temps que mes cours, je voulais prouver que j’en étais capable (rire). Sortir diplômée de l’Université Pace m’a aidée à passer mes premières auditions. J’adore la comédie, mais l’écriture est ma passion.

Comment avez-vous été retenue pour tenir tête à Samuel L. Jackson dans «Les derniers jours de Ptolemy Grey»?

C’est Sam lui-même qui m’a choisie. Nous nous étions rencontrés à la première de la minisérie «Show Me a Hero» dans laquelle j’ai tourné avec son épouse, LaTanya. Peu de temps après, il a vu le film «Project Power» dans lequel j’étais la partenaire de Jamie Foxx. Il a demandé à son agent de me parler de son projet. Le plus drôle est qu’il n’avait pas réalisé que l’on s’était déjà parlé. C’est vrai que j’aime changer d’apparence d’un rôle à l’autre.

Dominique Fishback et Samuel L. Jackson. Apple TV+

Quel est votre rôle dans cette adaptation du roman de Walter Mosley?

J’incarne Robyn, une jeune orpheline qui s’occupe d’un homme âgé atteint de la maladie d’Alzheimer qu’un nouveau traitement aide à retrouver temporairement la mémoire. C’est une minisérie très personnelle pour Samuel, car sa famille est affectée par cette maladie. Son grand-père, son oncle, sa tante et sa mère, tous en ont souffert.

Comment vous êtes-vous préparée?

Dès le début, Sam m’a raconté à quel point il a été affecté par la maladie de ses proches. Il les a vus changer et se détériorer. Mais, avec sa jeunesse, Robyn apporte un autre regard. La société a tendance à abandonner ceux qui sont malades alors que Robyn traite Ptolemy avec respect et compassion. Comme j’aime écrire, je me suis écrit le journal intime de Robyn en prenant le livre comme base pour imaginer les détails de mon personnage.

Est-ce difficile de surmonter un tournage sur un sujet aussi lourd?

Au contraire, Sam est capable de filmer une scène dramatique puis de faire une plaisanterie dès que la caméra s’arrête. Il sait rigoler et détendre l’ambiance entre deux scènes, alors que j’ai tendance à rester dans la peau du personnage.

Qu’avez-vous appris au contact de Samuel L. Jackson?