Suisse : Dominique Rinderknecht et Tamy Glauser se séparent

L’ex-Miss Suisse et le mannequin ont annoncé leur rupture sur Instagram et ont fêté la nouvelle en trinquant.

«Nous voulions vous dire qu’à partir de maintenant, Tamynique poursuivra sa route comme deux meilleures amies et plus comme un couple. Nous nous aimons, nous sommes toujours une équipe en privé, mais aussi en public où nous défendons nos valeurs comme les droits de la communauté LGBTQIA+ et ceux des femmes», ont écrit Tamy et Dominique, précisant qu’elles continueraient à travailler ensemble dans la musique. Le plus surprenant arrive à la fin de la vidéo, quand les désormais ex sortent une bouteille de mousseux et trinquent à la fin de leur histoire et à l’amitié.