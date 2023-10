Domodossola-Brigue: un bus trop petit refoule 30 voyageurs

Une trentaine de personnes qui comptaient rejoindre la Suisse en transports publics depuis Domodossola (I), samedi soir, ont été laissées sur le carreau. En effet, à cause de travaux sur les rails, la circulation ferroviaire entre Domodossola (I) et Iselle (I) devait être assurée par des bus de remplacement. Or, le bus affrété pour les passagers de la dernière correspondance pouvait transporter une quarantaine de personnes, alors qu’elles étaient 70 à l’attendre. Selon le «Walliser Bote», le chauffeur n’a fait aucun effort pour appeler des renforts. Le centre d’appels de BLS, l’entreprise qui exploite la ligne, était quant à lui fermé en raison de l’heure tardive.