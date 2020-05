Egypte

Dompter un lion chez soi, au temps du coronavirus

Ashraf El-Helw, troisième génération d’une famille réputée pour son travail avec les grands fauves, s’est lancé dans les spectacles sur internet. Depuis le salon familial, au 8e étage d’un immeuble du centre du Caire.

«Joujou, je ne suis pas content!», dit d'un air sévère Ashraf El-Helw, jeune dompteur égyptien de 26 ans, à sa lionne Joumana, qui rechigne à faire son numéro devant l'aquarium du salon familial. Depuis que Le Caire a fermé les lieux de loisirs en mars pour cause de la maladie Covid-19, les El-Helw, dompteurs de lions et de tigres depuis trois générations, sont privés de cirque. Donc, théoriquement, au chômage technique.

Mais, bien décidée à ne pas perdre la main, la famille s'est lancée dans le spectacle depuis son domicile, afin de pouvoir garder le contact avec le public via les réseaux sociaux. Une première représentation, diffusée sur les comptes Instagram et Facebook des frères El-Helw le mois dernier, a récolté des milliers de vues. Pour les prochaines éditions, ils espèrent récupérer davantage de clics et quelques revenus. Dans le grand salon carrelé de quelque 80 m2, on a poussé les meubles pour faire place à la piste, ses deux tabourets de cirque et deux solides tables.