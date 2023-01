Cinéma : Don Cheadle a dû répondre à Marvel en deux heures

«Le studio m’a appelé pour me dire: «Si tu ne dis pas oui à ce rôle on appelle quelqu’un d’autre.» On m’a dit que ça allait se passer très vite. On m’a proposé de prendre une heure pour réfléchir», a raconté l’Américain de 58 ans à «GQ», dont les propos ont été traduits sur le site Huffingtonpost.fr. Il a précisé qu’il avait reçu ce coup de fil durant la fête d’anniversaire d’un de ses deux enfants et que son contrat portait sur six films. «J’ai demandé quels étaient les autres films et quelle était la trajectoire du personnage. On m’a répondu que personne n’en savait rien», a poursuivi celui qu’on a aussi vu dans la saga «Ocean’s». Au bout du compte, les Marvel Studios se sont montrés magnanimes en lui accordant deux heures de réflexion: «On a donc joué au laser game pendant tout ce temps tout en discutant avec ma femme. On y a réfléchi et j’ai aussi parlé avec mon agent.».