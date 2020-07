Santé

Don d’organes: Swisstransplant déplore trop peu d’inscrits

Quatre Suisses sur cinq sont favorables au don d’organes. L’organisation lance une campagne pour que leur décision soit consignée.

Plus de 1400 personnes attendent actuellement un don, en raison de cette pénurie d’organes.

Volonté méconnue

Les proches ne connaissent pas la volonté du défunt dans plus de la moitié des cas, quand la question d’un don d’organes se pose à l’hôpital. Il s’agit certainement là de la principale raison pour laquelle la Suisse affiche l’un des taux de refus les plus élevés d’Europe. Plus de 60% des proches s’opposent en effet à tout prélèvement alors même que les sondages montrent que 80% de la population est favorable à un don d’organes.