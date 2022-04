Votations 15 mai – Don d’organes: un comité́ interpartis plaide pour la nouvelle loi

Un large comité interpartis a plaidé lundi à Berne en faveur de la nouvelle loi sur la transplantation, soumise au peuple le 15 mai prochain , qui permettra selon lui de sauver plus de vie. Pour les politiciens de tous bords présents, il s’agit d’un moyen sûr et clair d’augmenter le nombre de dons d’organes tout en garantissant que celui-ci reste un acte volontaire.

Rappelons qu’actuellement un don d’organes n’est possible que si le défunt a donné son consentement (via une carte de donneur ou des directives anticipées). Mais Berne veut passer au principe du «consentement présumé». Autrement dit: toute personne ne souhaitant pas faire don de ses organes après son décès devra désormais le signaler explicitement ou informer ses proches.

Plus de 1400 demandeurs

Le comité a rappelé que plus de 1400 personnes étaient inscrites sur des listes d’attente pour recevoir un cœur, un foie, un rein, ou un autre organe vital à leur survie. Mais les donneurs ne sont pas assez nombreux. Du coup, un à deux patients décèdent chaque semaine faute d’avoir pu être transplantés. Raison pour laquelle la loi sur la transplantation doit être corrigée, selon ses partisans.

Le consentement présumé au sens large amènera plus de sécurité et plus de clarté car le processus est parfaitement défini, strictement contrôlé», a expliqué le conseiller national Michel Matter (Vert’lib/GE). «L’attribution des organes se fait strictement selon l’ordonnance sur l’attribution d’organes liée à̀ la loi sur la transplantation. Ce point ne change pas. Seuls sont prélevés les organes qui peuvent être attribués à des receveurs.»