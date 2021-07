Genève - Don du sang: Genève craint la pénurie

Stopper les opérations non-urgentes

Si les réserves sont au plus bas, c’est à cause de nombreuses annulations de collectes au sein des entreprises dues au télétravail et d’une diminution du nombre de donneurs. «Pendant le confinement, nous avons assisté à un véritable élan de solidarité, relève Sophie Waldvogel Abramowski. Aujourd’hui, on sent que la population est fatiguée. Ce qui est compréhensible. Il y a des incertitudes liées à la crise du Covid-19. Nous ne savons pas comment les donneurs vont réagir ces prochaines mois. » A cela, il faut encore ajouter la période de vacances: «Si nous tirons la sonnette d’alarme, c’est parce que nous sommes en juillet-août, poursuit-elle. Durant l’été, nous avons d’habitude 10 à 20% de dons en moins.» Si la pénurie devait se poursuivre, alors, «il faudrait stopper les opérations électives (ndlr: non urgentes) à risques hémorragiques», explique la doctoresse. Genève n’en est pas encore là, puisque le CTS peut compter sur le réseau helvétique afin de pallier des baisses passagères.