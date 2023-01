Allemagne : Don du sang: «l’orientation sexuelle ne doit pas être un critère d’exclusion»

Le ministre allemand de la Santé a annoncé la levée des strictes restrictions encadrant, depuis les années 80 et le début de l’épidémie de sida, les dons du sang par les homosexuels.

L’amendement à la loi sur les transfusions que va présenter le ministre, cité dans la presse allemande, stipule désormais que «l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne doivent pas être des critères d’exclusion». La modification de la loi est annoncée pour le 1er avril mais l’Ordre des médecins disposera de quatre mois supplémentaires pour élaborer une nouvelle directive non discriminatoire.

Selon la directive actuelle de l’Ordre des médecins allemands, les homosexuels ne peuvent donner leur sang que s’ils n’ont pas eu de relations sexuelles avec «un nouveau partenaire ou plus d’un partenaire sexuel» au cours des quatre derniers mois. La directive avait déjà été légèrement assouplie en 2021: avant cette date, le délai était de douze mois.

Comportement sexuel individuel à risque

«L’abolition de la discrimination est attendue depuis longtemps et je me réjouis que Karl Lauterbach s’y attaque maintenant», a réagi le délégué ministériel à la cause LGBT Sven Lehmann, auprès des journaux du groupe Funke. «Ce n’est pas l’orientation sexuelle ou l’identité de genre qui doit être déterminante pour une exclusion du don de sang, mais uniquement un comportement sexuel individuel à risque des donneurs potentiels», fait-il valoir.