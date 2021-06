Porto Rico : «Don Millo», plus vieil homme au monde avec 112 ans d’amour

L’académie Guinness des records l’a certifié mercredi: avec 112 ans et plus de 300 jours, Emilio Flores Marquez, surnommé «Don Millo», de Porto Rico, est le plus vieil homme en vie.

Ce mercredi, Emilio Flores Marquez a affiché l’âge respectable de 112 ans et 326 jours. Ce qui fait de ce Portoricain le plus vieil homme en vie connu dans le monde, a annoncé l’académie Guinness des records.

Né le 8 août 1908 sur l’île des Caraïbes, celui que ses proches appellent «Don Millo» est le deuxième d’une fratrie de onze enfants. Il a quitté les bancs de l’école après trois années de scolarité, pour aider son père sur la plantation de canne à sucre de la famille. Fils aîné, il était responsable des tâches ménagères et s ’occupait de ses neuf frères et s œ urs survivants.

Un pacemaker à 101 ans

Le secret de sa longévité? «Mon père m’a élevé avec amour et m’a appris à aimer tout le monde», a-t-il expliqué. «Il nous a toujours dit, à moi et à mes frères et s œ urs, de faire le bien, de tout partager avec les autres. Et puis le Christ vit en moi!»

Emilio Flores Marquez a eu quatre enfants – dont deux sont morts – avec son épouse Andrea Pérez De Flores, décédée en 2010, après 75 ans de mariage. Malgré son grand âge, il ne souffre que de surdité et s’est fait poser un pacemaker à l’âge de 101 ans.

Jeanne Calment toujours en tête

Le plus vieil homme en vie reconnu par Guinness était auparavant le Roumain Dumitru Comanescu, détenteur du titre pendant un mois avant sa mort, le 27 juin 2020, à l’âge de 111 ans et 219 jours. La femme la plus âgée actuellement en vie s’appelle Kane Tanaka, 117 ans, et vit au Japon.

Le record de longévité humaine officiellement reconnu est détenu par la Française Jeanne Louise Calment, qui a vécu 122 ans et 164 jours, avant de s’éteindre en 1997. Chez les hommes, le Japonais Jiroemon Kimura est considéré comme celui ayant vécu le plus longtemps. Il est mort peu après son 116e anniversaire, en juin 2013.