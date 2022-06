Etats-Unis: Donald Trump a poussé ses «mensonges» sur l’élection de 2020

États-Unis : Retour sur les «mensonges» de Trump autour de l’élection de 2020

«Avant l’élection, Donald Trump avait décidé que s’il perdait», il dirait qu’«elle était truquée.» La commission sur l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, pointe la responsabilité de l’ex-président américain.

Dans le mois qui suivra l’élection, Donald Trump et son entourage continueront à véhiculer «des mensonges» sur la fraude électorale pour récolter des dons, a argué la commission. Inondant ses partisans de dizaines de courriels par jour, son équipe de campagne a amassé 250 millions de dollars entre le jour de l’élection et le 6 janvier 2021.

Son ministre de la Justice, une ribambelle de conseillers et même sa propre fille… Une commission parlementaire a fourni, lundi, une chronologie troublante sur la façon dont Donald Trump a tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite à la présidentielle de 2020, en affirmant que l’élection lui avait été «volée», malgré les dénégations répétées de ses plus proches fidèles.

Après près d’un an d’enquête, cette commission a livré, lundi, un récit minutieux sur les manœuvres de l’ancien président entre le soir de l’élection présidentielle et l’assaut du Capitole. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le 3 novembre 2020, Joe Biden et Donald Trump étaient au coude-à-coude. «Il devenait évident que l’élection ne serait pas décidée ce soir-là», a confié Ivanka Trump, la fille de l’ancien président et, à l’époque, une de ses plus proches conseillères, dans un témoignage diffusé lundi par la commission.