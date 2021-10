Etats-Unis – Donald Trump a témoigné dans une procédure judiciaire

États-Unis : Donald Trump a témoigné dans une procédure judiciaire

L’ancien président américain a été entendu lundi dans une procédure judiciaire contre ses gardes du corps, accusés d’avoir frappé des manifestants en 2015.

«Donald John Trump s’est assis pendant environ quatre heures et demie et a répondu sous serment à des questions relatives à ce qui s’était passé à l’extérieur de la Trump Tower le 3 septembre 2015», a indiqué à l’AFP l’avocat des plaignants, Benjamin Dictor.

Concrètement, l’ex-locataire de la Maison-Blanche était lundi dans ses bureaux de la Trump Tower à New York et a transmis par vidéo son témoignage dans le cadre d’une plainte et d’une procédure au civil devant une juridiction du quartier du Bronx.

«Histoire ridicule»

À l’époque, les plaignants étaient furieux de propos de Donald Trump accusant les Mexicains d’exporter «drogue» et «criminalité» vers les États-Unis et d’être des «violeurs». L’avocat des plaignants, Me Dictor, n’a rien dit du contenu de la déposition de Donald Trump, mais a dit «espérer que ce qui s’est passé aujourd’hui serve d’exemple sur la victoire des institutions et sur le fait que personne n’est au-dessus de la loi».