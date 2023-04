Présidentielle américaine: Donald Trump a trouvé un nouveau surnom à Hillary Clinton

Le républicain a annoncé, non sans ironie, qu’il appellerait son ex-rivale «Charmante Hillary».

C’est l’une des nombreuses marques de fabrique de Donald Trump. L’ancien président américain prend un malin plaisir à attribuer des surnoms peu flatteurs à ses adversaires politiques pour mieux les insulter et faire passer un message. Hillary Clinton est bien placée pour le savoir, elle qui a eu droit à toutes sortes de sobriquets lors de la présidentielle de 2016. C’est le fameux «Crooked Hillary» («Hillary la corrompue») que l’on retient surtout, tant Donald Trump l’a martelé tout au long de sa campagne et au-delà.

À ce propos, le républicain a fait une «annonce primordiale» lors de son meeting de jeudi dans le New Hampshire. «Je vais retirer le mot «corrompue» de Hillary Clinton et je vais lui donner un nouveau nom», a-t-il fait savoir à ses partisans. Non sans une pointe d’ironie, Trump a ajouté qu’il pensait désormais appeler son ancienne adversaire «Charmante Hillary» ou «Belle Hillary». Le milliardaire a-t-il été gagné par une soudaine vague d’affection envers son ex-rivale? Que nenni. Il compte en fait attribuer son fameux «Crooked» à Joe Biden.