Assaut du Capitole : Donald Trump a violé la loi, selon la commission parlementaire

Donald Trump a bien violé une loi qui criminalise le fait de «conspirer pour commettre un délit contre les États-Unis», selon la commission qui enquête sur l’assaut du Capitole.

Donald Trump et ses alliés ont pris part à des activités criminelles dans le but de renverser l’élection présidentielle de 2020, a avancé mercredi soir la commission parlementaire chargée d’enquêter sur l’assaut du Capitole américain par une foule de partisans de l’ex-président.

La commission détient suffisamment d’éléments pour «conclure de bonne foi que le président et les membres de sa campagne se sont engagés dans une conspiration criminelle visant à frauder les États-Unis», a-t-elle écrit dans un mémoire obtenu par plusieurs médias américains.

Prétendue fraude électorale

Donald Trump, alors l’un des plus puissants utilisateurs de Twitter, avait des mois durant -- et bien avant l’élection -- instillé l’idée chez ses dizaines de millions d’abonnés que l’élection pourrait être truquée. Le 6 janvier, juste avant l’assaut meurtrier du Capitole, il avait fustigé une prétendue fraude électorale lors d’un meeting devant la Maison-Blanche et appelé la foule à «se battre».