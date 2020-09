États-Unis : Donald Trump accusé d’avoir minimisé la menace du Covid-19

Le président américain était sur la défensive mercredi après les nouvelles révélations fracassantes du journaliste Bob Woodward.

Mis en cause dans le nouveau livre du journaliste Bob Woodward pour avoir minimisé la menace du Covid-19 dont il était pleinement conscient, le président américain Donald Trump a assuré jeudi avoir voulu éviter toute «panique».

À huit semaines de l’élection présidentielle, la publication d’extraits de cet ouvrage rédigé par le célèbre journaliste du Watergate a provoqué une vive réaction du candidat démocrate Joe Biden qui a dénoncé une «trahison» vis-à-vis du peuple américain. «J’ai voulu toujours minimiser (le danger)», expliquait le président dans un échange téléphonique avec Bob Woodward le 19 mars, retranscrit dans cet ouvrage intitulé «Rage». Or, plusieurs semaines plus tôt, le 7 février, il expliquait au même journaliste combien le Covid-19 était «un truc mortel».

La gestion de l’épidémie, qui a fait plus de 190’000 morts aux États-Unis, vaut à Donald Trump de très vives critiques, de la part de ses adversaires mais aussi de scientifiques et de certains élus de son propre camp. Il est accusé d’avoir envoyé des signaux contradictoires et confus, mais aussi d’avoir manqué de compassion face aux ravages provoqués par ce virus. Sondage après sondage, une très large majorité d’Américains jugent sévèrement son action sur ce front.