États-Unis

Donald Trump accuse la Chine de «tuerie de masse»

C'est «l'incompétence de la Chine» qui est à l'origine du coronavirus, a indiqué mercredi, le président américain, dans un langage très fleuri.

Le locataire de la Maison-Blanche martèle depuis plusieurs semaines que le lourd bilan du Covid-19 (plus de 320 000 morts à travers le monde) aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan. Il y a une semaine, il a menacé rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu'il ne souhaitait plus, pour l'heure, parler à son homologue Xi Jinping. Pékin assure de son côté avoir transmis le plus vite possible toutes les informations à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).