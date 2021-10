Etats-Unis – Donald Trump annonce le lancement de son réseau social

États-Unis : Donald Trump annonce le lancement de son réseau social

Banni de Facebook, Twitter et YouTube, l’ancien président Donald Trump lancera, au premier trimestre 2022, son propre réseau social baptisé «Truth Social».

Assaut contre le Capitole

Furieux de ne plus avoir accès à son porte-voix favori, où il tweetait quotidiennement et avait annoncé nombre de grandes décisions présidentielles ainsi que des limogeages tonitruants, l’ex-président avait promis la création d’un réseau social. Il avait brièvement lancé en mai un blog, qui n’était en fait qu’un onglet sur son site où étaient rassemblés ses communiqués, avant d’y mettre un terme sous les moqueries d’observateurs convaincus qu’il s’agissait du réseau social promis.

Lancement en 2022

L’entreprise DWAC est un Spac ( «Special Purpose Acquisition Company»): une société sans activité commerciale et dont le but est de lever des fonds en entrant sur une place boursière, puis de fusionner avec une société cible qui souhaite se faire coter, le nouveau groupe de Donald Trump en l’occurrence. DWAC est cotée à l’indice Nasdaq et, toujours selon le communiqué, le nouveau groupe de Donald Trump serait ainsi valorisé à 875 millions de dollars (environ 800 millions de francs).

«Je suis enthousiaste à l’idée de commencer bientôt à partager mes idées sur Truth Social», dit celui qui avait également 35 millions d’abonnées sur Facebook et 24 millions sur Instagram avant d’en être exclu. «Félicitations», a salué dans un communiqué Jason Miller, un ancien conseiller de Donald Trump et désormais patron d’un autre réseau social conservateur baptisé «Gettr». «Maintenant, Facebook et Twitter perdront encore plus de parts de marché», a ajouté Jason Miller.